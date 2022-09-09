В Калуге маршруты общественного транспорта изменятся 17 сентября из-за перекрытия улицы Кирова

Как мы уже рассказывали, 17 сентября в Калуге из-за проведения «Кросса нации» будет перекрыто движение на улице Кирова. Подробности в пятницу сообщили в управлении городского хозяйства.

Проехать по Кирова с 9:00 до 14:00 нельзя будет на участке от улицы Московской до улицы Рылеева, включая перекресток Кирова-Рылеева.

- Пассажирский транспорт будет осуществлять движение в объезд закрываемого участка по улицам Огарева, Рылеева, Суворова, Большевиков в сторону площади Мира, по улицам Плеханова, Суворова, Ленина в сторону площади Победы, - заявили в горхозяйстве.

Троллейбусы №9 и №17 ходить не будут.

Троллейбусы №3 поедут по сокращенному маршруту - от площади Победы до парка Циолковского и обратно.

Троллейбусы №8 и №10 будут двигаться до площади Московской.

Троллейбусы №18 поедут от КРЛЗ до площади Победы и от Кошелева до площади Мира.

Схема перекрытия.

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