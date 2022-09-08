В Калуге инспекторы ГИБДД задержали четырех пьяных водителей
На четырех жителей Калуги завели уголовные дела за повторную езду за рулем в пьяном виде. В четверг, 8 сентября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.
На улице Карла Либкнехта 24-летний водитель «Жигулей» отъезжал от бара. Увидев полицейских, он остановился и попытался перебраться на место пассажира, но не успел.
На улице Никитина о пьяной женщине за рулем «Дэу Нексия» в дежурную часть сообщили местные жители. Задержанной 36 лет.
Третий пьяный водитель попался на улице Газовой в деревне Железняки, четвертый – на улице Литвиновской.
Возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.
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