В Калуге завершился ремонт на шести улицах

На шести улицах Калуги, которые ремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», работы завершены. В среду, 7 сентября, об этом сообщили в пресс-службе городской управы.

Подрядчик сдал улицы Энергетиков, Комарова (участок от улицы Пушкина до улицы Плеханова), Новорежскую, Кутузова, 2-й Тульский переулок и площадь Старый Торг.

Ведутся работы еще на трех улицах: на 8-го Марта собираются укладывать верхний слой, на Привокзальной делают тротуары, Баррикад готовится к сдаче.

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