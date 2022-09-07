В Калуге оштрафовали 79 пешеходов и 50 водителей

По итогам профилактической акции «Внимание! Пешеход!» инспекторы ДПС в Калуге составили 129 протоколов. В среду, 7 сентября, об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

50 водителей не пропустили пешеходов на переходах.

А 79 пешеходов сами нарушили правила дорожного движения.

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