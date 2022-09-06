В Калуге улицу Кирова перекроют для проведения «Кросса нации»

В следующую субботу, 17 сентября, в Калуге пройдет традиционный легкоатлетический забег «Кросс нации», собщили в региональном министерстве спорта.

Соревноваться все желающий будут на улице Кирова. Движение в центре города в это время будет закрыто.

Точные сроки перекрытия улицы пока не называются.

Для участия в кроссе нужно будет предоставить допуск от врача и полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Регистрация участников начнется в 9:00.

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