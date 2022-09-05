В Калуге ограничат движение на улице Кропоткина

С 6 по 13 сентября в Калуге будет ограничено движение на участке улицы Кропоткина между улицей театральной и переулком Гостинорядским. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Перекрытие связано с проведением фестиваля уличной еды.

Водителей просят заранее планировать маршрут и пути объезда.

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