В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 45 043 нарушения
За неделю, с 26 августа по 2 сентября, в Калужской области камеры зафиксировали 45 043 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 36 184.
4406 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.
3042 человека не пристегнулись ремнями.
681 калужанин не пропустил пешеходов.
373 водителя выехали на встречную полосу.
329 – припарковались в запрещенном месте.
28 автомобилистов двигались по обочине.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!