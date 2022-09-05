В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 45 043 нарушения

За неделю, с 26 августа по 2 сентября, в Калужской области камеры зафиксировали 45 043 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 36 184.

4406 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.

3042 человека не пристегнулись ремнями.

681 калужанин не пропустил пешеходов.

373 водителя выехали на встречную полосу.

329 – припарковались в запрещенном месте.

28 автомобилистов двигались по обочине.

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