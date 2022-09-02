В Калуге очереди на остановках возникли из-за проблем с электричеством у троллейбусов

Утром в пятницу, 2 сентября, жители Калуги жаловались в соцсетях на очереди на остановках и отсутствие троллейбусов.

Ситуацию прокомментировали в «Управлении Калужского троллейбуса».

- Сегодня утром было аварийное отключение контактной сети троллейбуса по 3 маршруту в 7:08 ввиду повреждения, бригада по ремонту контактной сети оперативно устранила неисправность и в 8:20 движение было полностью восстановлено, - говорится в комментарии УКТ. – Понимаем, что это было в час пик, поэтому реагировали максимально оперативно. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Очереди на остановке у Дома быта в УКТ объяснили началом учебного года:

- Сегодня первый учебный день, и пассажиропоток на общественном транспорте значительно вырос, соответственно сильно возросла наполняемость транспортных средств в пиковое время. В одном из городских пабликов опубликована фотография автобуса 95 маршрута с большим количеством пассажиров на остановке Дом быта - в настоящее время прорабатываем вопрос добавления на пиковое время на 95 маршрут автобусов большой вместимости. Также три автобуса сегодня проходили обязательный техосмотр, в ближайшее время и они выйдут на маршруты.

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