В Калуге переулок Кирова перекроют 6 сентября

Во вторник, 6 сентября, в Калуге будет с 8:00 до 19:00 закрыто движение по переулку Кирова. Об этом в пятницу сообщили в «Калугатеплосети».

- Работы будут связаны с вскрытием дорожного полотна и перекрытием движения автотранспорта, - рассказали коммунальщики.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Схема объезда.

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