В Калуге переулок Кирова перекроют 6 сентября
Во вторник, 6 сентября, в Калуге будет с 8:00 до 19:00 закрыто движение по переулку Кирова. Об этом в пятницу сообщили в «Калугатеплосети».
- Работы будут связаны с вскрытием дорожного полотна и перекрытием движения автотранспорта, - рассказали коммунальщики.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Схема объезда.
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