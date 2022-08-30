В Калуге временно демонтируют остановочный павильон на улице Луначарского
В Калуге демонтируют остановочный павильон на разворотном кольце на пересечении улиц Луначарского и Кутузова. Во вторник, 29 августа, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.
Остановку уберут 31 августа из-за прокладки водопроводных сетей. На небольшой площадке не помещается машина для бурения.
Вернуть павильон обещают к 6 сентября.
При этом автобусы будут останавливаться на кольце по обычном графику.
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