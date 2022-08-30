В Калуге временно демонтируют остановочный павильон на улице Луначарского

В Калуге демонтируют остановочный павильон на разворотном кольце на пересечении улиц Луначарского и Кутузова. Во вторник, 29 августа, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Остановку уберут 31 августа из-за прокладки водопроводных сетей. На небольшой площадке не помещается машина для бурения.

Вернуть павильон обещают к 6 сентября.

При этом автобусы будут останавливаться на кольце по обычном графику.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.