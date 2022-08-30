В Калуге установили временные знаки на дороге Анненки - Силикатный

В Калуге установили временные знаки и передвинули бетонные блоки в районе пересечения дороги Анненки – Силикатный и Северного обхода. Во вторник, 29 августа, об этом сообщили в министерстве транспорта Калужской области.

Ранее в соцсетях водители жаловались, что установленные там знаки вводят в заблуждение, из-за чего некоторые автомобилисты выезжают на встречную полосу.

Движение по Северному обходу пока не открыто. Пустить туда автомобили обещают не ранее конца сентября.

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