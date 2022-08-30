В Калуге на день перекроют съезд с улицы Московской в деревню Доможирово

В среду, 31 августа, в Калуге с 6:00 до 17:00 нельзя будет съехать с улицы Московской в сторону деревни Доможирово. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Перекрытие связано с работами по реконструкции северного въезда в город.

Попасть в Доможирово и выехать оттуда можно будет через деревню Груздово.

Также в указанное время автобус №94 не будет заезжать в Доможирово.

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