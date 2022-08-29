В Калуге у автобуса №94 появилась новая остановка

В Калуге организовали дополнительный остановочный пункт «Дачи «Березка 2» (1-ая улица)» у автобуса №94, которые следует по маршруту Дом быта – Петрово. В понедельник, 29 августа, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Там заявили, что остановка появилась по просьбе местных жителей.

- Теперь для удобства пассажиров все муниципальные автобусы, выполняющие движение по этому маршруту, останавливаются для посадки и высадки пассажиров на данном остановочном пункте, - говорится в сообщении управления.

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