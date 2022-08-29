Шапша поручил модернизировать систему пассажирских перевозок в Калуге

В понедельник, 29 августа, на заседании правительства Калужской области обсуждали ситуацию с транспортом в регионе. В 2022 году на финансирование данной сферы из областного бюджета было выделено более одного миллиарда рублей.

Министр транспорта Владимир Волочай назвал приоритетным работу по обновлению подвижного состава, расширению географии маршрутной сети и увеличению пассажиропотока.

Губернатор Владислав Шапша подчеркнул важность обновления транспорта в Калуге.

- Благодаря инфраструктурному кредиту в Обнинске сейчас удается планово осуществлять смену транспорта, - рассказал глава региона. - Калуга не должна остаться в стороне. Надо разрабатывать программу модернизации общественного транспорта. И с учетом того, что федеральное правительство планирует принимать такую программу на уровне страны, нам обязательно нужно найти в ней место и принять необходимые решения, чтобы Калуга была включена в эту программу и воспользовалась федеральными средствами, которые на нее будут предусмотрены.

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