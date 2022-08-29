В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 51 634 нарушения

За неделю, с 19 по 25 августа, в Калужской области камеры зафиксировали 51 634 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 41 425.

4246 человек не пристегнулись ремнями.

4222 автомобилиста нарушили правила проезда перекрестков.

641 калужанин не пропустил пешеходов.

579 – припарковались в запрещенном месте.

437 водителей выехали на встречную полосу.

84 автомобилиста двигались по обочине.

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