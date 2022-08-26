В Калуге завершилось строительство Северного обхода

Северный обход Калуги готов на 100%. В пятницу, 26 августа, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- С Анатолием Артамоновым проехали по всему 22-километровому участку Северного обхода от Анненок до Жерело, - заявил глава региона. - Все готово к открытию. Уже совсем скоро дорога будет служить на пользу калужан и экономики региона.

По его словам, стройка шла в непростых условиях. На ней сказались пандемия и санкции.

- Но несмотря на это за 2,5 года, в рекордный для такого объекта сроки, мы получили прекрасную дорогу, - уверен Шапша. - Сейчас подрядчик, как и договаривались, приводит в порядок подъездные дороги к Обходу. И это обязательно будет сделано. 2 из 5 уже отремонтировано. Жители жаловались на неудобства. Теперь это все практически позади. Спасибо людям за понимание.

С открытием Северного обхода вокруг Калуги замкнется транспортное кольцо протяженностью более 84 километров.

На всем протяжении дороги по две полосы в каждую сторону. Расчетная скорость - 120 км/ч.

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