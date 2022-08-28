В Калуге пять улиц перекроют из-за съемок фильма
В среду, 31 августа, в Калуге на пяти улицах в центре будет перекрыто движение. Это связано с проведением съемок военно-исторического фильма, сообщили в управлении городского хозяйства.
С 5:00 до 23:00 нельзя будет проехать по:
- ул. Театральной (от ул. Достоевского до ул. Карпова),
- ул. Дарвина (от ул. Ленина до ул. Марата),
- пер. Гостинорядскому,
- ул. Чебышева.
Кроме того, с 12:00 до 20:00 перекроют улицу Никитина на участке между улицей Луначарского и переулком Тульским.
Городские власти опубликовали схемы объезда.
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