В Калуге пять улиц перекроют из-за съемок фильма

В среду, 31 августа, в Калуге на пяти улицах в центре будет перекрыто движение. Это связано с проведением съемок военно-исторического фильма, сообщили в управлении городского хозяйства.

С 5:00 до 23:00 нельзя будет проехать по:

ул. Театральной (от ул. Достоевского до ул. Карпова),

ул. Дарвина (от ул. Ленина до ул. Марата),

пер. Гостинорядскому,

ул. Чебышева.

Кроме того, с 12:00 до 20:00 перекроют улицу Никитина на участке между улицей Луначарского и переулком Тульским.

Городские власти опубликовали схемы объезда.

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