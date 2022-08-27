В Калуге маршруты общественного транспорта изменятся 27 августа

В субботу, 27 августа, из-за празднования Дня города в Калуге общественный транспорт изменит свои маршруты.

С 7:00 до 14:00 автобусы №20, №21, №22, №31, №32 и №37 будут ездить через Южный обход.

С 16:00 до 00:00 из-за перекрытия площади Старый Торг автобусы № 1 и № 2 поедут по улицам Кирова и Гагарина, № 61 – по улице Дзержинского.

Троллейбусы с маршрута №1 отправят на маршрут №12. Конечной остановкой маршрута №2 станет Дом Быта, № 3 – площадь Мира.

Какие улицы Калуги закроют для транспорта 27 августа, смотрите здесь.

Полная афиша дня города опубликована здесь.

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