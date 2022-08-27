Какие улицы Калуги перекроют на День города

В субботу, 27 августа, Калуга отмечает свое 651-летие. Из-за праздничных мероприятий движение на многих улицах будет закрыто для транспорта.

С 5:00 до 14:00 перекрыта набережная Яченского водохранилища от дамбы до переулка Лаврентьевского.

С 7:00 до 14:00 перекрыли улицы Космонавта Волкова, Калуга-Бор от Гагарина до бора и подъездную дорогу до пересечения с улицей Вишневского. По улице Гагарина движение в сторону Правого берега открыто. Для объезда власти предлагают использовать Южный обход и дорогу Анненки - Силикатный.

С 10:00 до 22:00 будет закрыта для машин площадь Театральная.

С 16:00 до 00:00 закроют Старый Торг и участки улиц Кутузова, Воробьевской, Карпова, Дарвина, Ленина, Кропоткина, Театральной, Баженова, Пушкина, Набережной, переулка Гостинорядского.

Полная афиша дня города опубликована здесь.

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