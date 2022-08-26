В Калуге 11 улиц перекроют 26 августа из-за праздничных мероприятий

В пятницу, 26 августа, Калуга начнет праздновать День города. Из-за двух мероприятий будут перекрываться улицы, сообщили в городской управе.

С 14:00 до 21:00 нельзя будет проехать по набережной Яченского водохранилища на участке от дамбы до Лаврентьевского переулка. В этот период состоятся детские забеги Космического марафона.

Вечером в центре города пройдет велопробег. Театральную площадь закроют для машин с 18:00 до 01:00.

С 22:30 до 00:00 ограничат движение на отдельных участках улиц Кирова, Гагарина, Королева, Пушкина, Баженова, Ленина, по скверу Мира, площади Победы и площади Старый Торг.

Полная афиша дня города опубликована здесь.

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