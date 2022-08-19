В Калуге четыре улицы перекроют 21 августа из-за съемок фильма
В воскресенье, 21 августа, в Калуге будет закрыто движение по четырем улицам в центре города. Это связано со съемками военно-исторического фильма, сообщили в управлении городского хозяйства.
Проехать с 5:00 до 23:00 нельзя будет:
- ул. Театральная (от ул. Достоевского до ул. Карпова),
- ул. Дарвина (от ул. Ленина до ул. Марата),
- пер. Гостинорядский,
- ул. Чебышева.
Опубликована схема объезда.
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