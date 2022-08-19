В Калуге четыре улицы перекроют 21 августа из-за съемок фильма

В воскресенье, 21 августа, в Калуге будет закрыто движение по четырем улицам в центре города. Это связано со съемками военно-исторического фильма, сообщили в управлении городского хозяйства.

Проехать с 5:00 до 23:00 нельзя будет:

ул. Театральная (от ул. Достоевского до ул. Карпова),

ул. Дарвина (от ул. Ленина до ул. Марата),

пер. Гостинорядский,

ул. Чебышева.

Опубликована схема объезда.

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