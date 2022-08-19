В Калуге планируют расширить улицу Тарутинскую и реконструировать дорогу Анненки – Силикатный

В пятницу, 19 августа, городской голова Калуги Дмитрий Денисов назвал проекты, которые планируется в будущем реализовать в областной столице.

По его словам, реконструкция ждет дорогу Анненки – Силикатный, а улицу Тарутинскую расширят до четырех полос.

Сроки по этим объектам пока не называются.

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