В Калуге планируют расширить улицу Тарутинскую и реконструировать дорогу Анненки – Силикатный
В пятницу, 19 августа, городской голова Калуги Дмитрий Денисов назвал проекты, которые планируется в будущем реализовать в областной столице.
По его словам, реконструкция ждет дорогу Анненки – Силикатный, а улицу Тарутинскую расширят до четырех полос.
Сроки по этим объектам пока не называются.
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