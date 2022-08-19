Реконструкцию Синих мостов в Калуге начнут со строительства нового путепровода

Как мы уже рассказывали, осенью в Калуге планируется начать масштабную реконструкцию Синих мостов. Подробности о проекте в пятницу, 19 августа, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

По его словам, реконструкция начнется со строительства параллельного путепровода.

С подрядчиком собираются заключить контракт в середине осени, а до конца года дорожники должны выйти на объект.

Ранее заявлялось, что Синие мосты расширят до четырех полос. Стоимость всего проекта – более миллиарда рублей.

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