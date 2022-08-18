В Калуге реконструкцию Синих мостов собираются начать осенью

На этой неделе в Калуге заасфальтировали Синие мосты. Однако это только временный ремонт. Масштабную реконструкцию, о которой говорили в прошлом году, собираются начать осенью.

- В этом году приступим к полноценной реконструкции Синих мостов и прилегающих к ним участков улиц Глаголева и Тарутинская, - сообщил представитель городской управы на нашей странице в соцсети «ВКонтакте». - Дата начала работ запланирована на осенний период.

Предполагается, что стоимость работ превысит миллиард рублей.

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