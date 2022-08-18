В Калуге уложили новый асфальт на Синих мостах

В Калуге завершилась укладка нового асфальта на путепроводе Синие мосты. В четверг, 18 августа, об этом сообщили в городской управе.

Подрядчик проводил работы по ночам.

В ближайшее время асфальт появится на участке от Степного проезда до улицы Радищева.

Напомним, в нынешнем году в Калуге обещали начать масштабную реконструкцию Синих мостов. Дорогу собираются расширить до четырех полос. Однако пока чиновники не называют сроки реализации проекта.

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