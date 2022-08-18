У калужской компании изъяли два КамАЗа

В Дзержинском районе местная компания отдала два грузовика КамАЗ только после вмешательства судебных приставов. В четверг, 18 августа, об этом сообщили в управлении ФССП по Калужской области.

Ранее калужские бизнесмены взяли технику в лизинг у организации из Татарстана. Но возвращать владельцу отказались.

Должник вернул автомобили, когда приставы рассказали о возможном возбуждении уголовного дела.

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