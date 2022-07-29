В Калуге нанесли разметку на Вокзальной площади

В Калуге завершилось нанесение разметки на Вокзальной площади. В пятницу, 29 июля, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

- Необходимость нанесения разметки, обозначающей полосу движения общественного транспорта, появилась в связи с возникающими заторами на пути движения троллейбуса из-за припаркованных транспортных средств, - пояснили в управлении.

Там отмечают, что сейчас троллейбусы ездят без перебоев.

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