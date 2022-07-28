В Калуге 20 улиц перекроют из-за празднования Дня города

В последние выходные августа Калуга будет отмечать свое 651-летие. Из-за праздничных мероприятий движение на некоторых улицах будет перекрыто. Полный список в четверг, 28 июля, опубликовала городская управа.

26 августа нельзя будет проехать:

с 14:00 до 21:00 по Яченской набережной (от ул. Калуга-Бор до пер. Лаврентьевского);

с 18:00 до 24:00 по Театральной площади (от ул. Кирова до ул. Суворова);

с 22:30 до 23:30 по ул. Кирова (от пл. Театральной до сквера Мира) (по направлению движения);

с 22:40 до 23:30 по проезжей части сквера Мира (от ул. Кирова до ул. Гагарина) (по направлению движения);

с 22:40 до 23:30 по ул. Гагарина (от сквера Мира до ул. Академика Королева) (по направлению движения);

с 22:50 до 23:40 по ул. Академика Королева (от ул. Гагарина до ул. Пушкина) (по направлению движения);

с 22:50 до 23:40 по ул. Пушкина (от ул. Академика Королева до ул. Баженова) (по направлению движения);

с 22:50 до 23:40 по ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый Торг) (по направлению движения);

с 23:00 до 23:40 по пл. Старый Торг (до ул. Ленина) (по направлению движения);

с 23:00 до 23:50 по ул. Ленина (от пл. Старый Торг до ул. Кирова) (по направлению движения) (по направлению движения);

с 23:10 до 23:50 по ул. Кирова (от ул. Ленина до пл. Победы) (по направлению движения);

с 23:10 до 23:50 по проезжей части пл. Победы (по направлению движения);

с 23:20 до 00:00 по ул. Кирова (от пл. Победы до пл. Театральной) (по направлению движения).

27 августа:

По Театральной площади (от ул. Кирова до ул. Суворова):

с 00:00 до 01:00;

с 10:00 до 22:00.

С 5:00 до 14:00 часов по Яченской набережной (от ул. Калуга-Бор до пер. Лаврентьевского).

С 7:00 до 14:00 по ул. Калуга-Бор (от ул. Гагарина до автодороги «Москва-Бобруйск»).

С 16:00 до 00:00:

на площади Старый Торг;

по ул. Кутузова (от 2-го Красноармейского переулка до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг);

по ул. Воробьевской (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);

по ул. Карпова (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);

по ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);

по ул. Ленина (от пер. Старичкова до пл. Старый Торг);

по пер. Гостинорядскому (от ул. Карпова до пл. Старый Торг);

по ул. Кропоткина (от пер. Гостинорядского до ул. Марата);

по ул. Театральной (от ул. Дарвина до пл. Старый Торг);

по ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг);

по ул. Пушкина (от ул. Плеханова до ул. Баженова) (в сторону пл. Старый Торг);

по ул. Набережной (от ул. Набережной, 21 до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг).

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