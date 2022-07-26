В Калуге обустроили новый пешеходный переход на улице Никитина

В Калуге у дома №137 по улице Никитина обустроили новый пешеходный переход. Во вторник, 26 июля, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

- Так как по данному адресу находится остановка общественного транспорта, раньше жители зачастую переходили дорогу в этом месте, нарушая ПДД и создавая тем самым опасные ситуации на дороге, - пояснили в управлении.

Для обустройства перехода остановку пришлось немного перенести.

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