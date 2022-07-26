Главная Новости Авто и транспорт
График отключения воды Бренд года-2022. Голосование Афиша История Калуги Статьи

В Калуге замедлят движение на улице Волкова

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.07.2022 15:31 2 409
В Калуге замедлят движение на улице Волкова

В Калуге жители улицы Волкова попросили перекрыть ее со стороны набережной Яченского водохранилища. Во вторник, 26 июля, об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Однако городские власти предложили другое решение проблемы. Сейчас улица Волкова активно используется для проезда на набережную, а также парковки автомобилей.

- Закрыть одну из улиц, которой пользуются многие калужане, мы, конечно, не сможем, - рассказал Денисов. - Но решим проблему жителей, установив дорожные знаки 5.21 «Жилая зона». А чтобы у автомобилистов не возникло соблазна нарушить правила дорожного движения на улице космонавта Волкова, там будут установлены искусственные неровности.

Также в следующем году в Калуге планируется организовать несколько парковочных карманов на набережной Яченского водохранилища.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.07.2022 15:31 2 409
Тэги: авто дороги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости партнеров
Стоит ли сотрудничать с новыми МФО
Какие гранты можно получить на разработку программного обеспечения в 2022 году от РФРИТ?
Банк «Открытие» вошел в четверку лучших цифровых банков

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru