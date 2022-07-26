В Калуге замедлят движение на улице Волкова

В Калуге жители улицы Волкова попросили перекрыть ее со стороны набережной Яченского водохранилища. Во вторник, 26 июля, об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Однако городские власти предложили другое решение проблемы. Сейчас улица Волкова активно используется для проезда на набережную, а также парковки автомобилей.

- Закрыть одну из улиц, которой пользуются многие калужане, мы, конечно, не сможем, - рассказал Денисов. - Но решим проблему жителей, установив дорожные знаки 5.21 «Жилая зона». А чтобы у автомобилистов не возникло соблазна нарушить правила дорожного движения на улице космонавта Волкова, там будут установлены искусственные неровности.

Также в следующем году в Калуге планируется организовать несколько парковочных карманов на набережной Яченского водохранилища.

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