В Калуге перенесли нанесение разметки рядом с железнодорожным вокзалом

Как мы уже рассказывали, в ночь на 28 июля в Калуге планировалось нанести разметку на Вокзальной площади. Однако из-за плохого прогноза погоды работы перенесли на сутки.

Разметку будут наносить с 23:00 26 июля до 5:00 27 июля.

На этот период водителей просят убрать с площади автомобили. Будет работать эвакуатор.

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