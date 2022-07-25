С улиц Калуги эвакуируют еще 11 брошенных автомобилей
Власти Калуги собираются эвакуировать с улиц еще 11 брошенных автомобилей. Их осмотр пройдет в четверг, 28 июля, сообщили в городской управе.
Собственников просят присутствовать при осмотре в период с 10:00 до 13:00.
- ул. Вишневского, д. 11, ВАЗ 21150 зеленого цвета, Е500НС40,
- ул. Чичерина, д. 12, «Опель Вектра» синего цвета, М221ЕТ40,
- ул. Чичерина, д. 14, «Хёндэ» белого цвета, Н104ЕН190,
- ул. Чичерина, д. 22, «Мерседес» серебристого цвета, Р720ВН90,
- ул. Петра Тарасова, д.14, «Лада Гранта» цвет «белый металлик», Н986УМ40,
- Грабцевское шоссе, д. 85, «Газель» серого цвета, номер отсутствует,
- Грабцевское шоссе, д. 85, ПАЗ белого цвета, Н037НХ40,
- Грабцевское шоссе, д. 85, «Соболь» серого цвета, К591ВО40,
- ул. Московская, д. 343, «Лада Самара» белого цвета, М258ЕУ40,
- ул. Никитина, д. 40/49, «Форд Фьюжн» серебристого цвета, Е664МТ40,
- ул. Болдина, конечная остановка троллейбуса маршрут № 3 «КЗТА», ВАЗ 2109 серого цвета, В748УС 40.
Ранее об эвакуации автомобилей власти областного центра сообщали в июне.
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