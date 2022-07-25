С улиц Калуги эвакуируют еще 11 брошенных автомобилей

Власти Калуги собираются эвакуировать с улиц еще 11 брошенных автомобилей. Их осмотр пройдет в четверг, 28 июля, сообщили в городской управе.

Собственников просят присутствовать при осмотре в период с 10:00 до 13:00.

ул. Вишневского, д. 11, ВАЗ 21150 зеленого цвета, Е500НС40,

ул. Чичерина, д. 12, «Опель Вектра» синего цвета, М221ЕТ40,

ул. Чичерина, д. 14, «Хёндэ» белого цвета, Н104ЕН190,

ул. Чичерина, д. 22, «Мерседес» серебристого цвета, Р720ВН90,

ул. Петра Тарасова, д.14, «Лада Гранта» цвет «белый металлик», Н986УМ40,

Грабцевское шоссе, д. 85, «Газель» серого цвета, номер отсутствует,

Грабцевское шоссе, д. 85, ПАЗ белого цвета, Н037НХ40,

Грабцевское шоссе, д. 85, «Соболь» серого цвета, К591ВО40,

ул. Московская, д. 343, «Лада Самара» белого цвета, М258ЕУ40,

ул. Никитина, д. 40/49, «Форд Фьюжн» серебристого цвета, Е664МТ40,

ул. Болдина, конечная остановка троллейбуса маршрут № 3 «КЗТА», ВАЗ 2109 серого цвета, В748УС 40.

Ранее об эвакуации автомобилей власти областного центра сообщали в июне.

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