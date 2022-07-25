В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 36 481 нарушение

За неделю, с 15 по 21 июля, в Калужской области камеры зафиксировали 36 481 нарушение правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 29 138.

4131 автомобилист нарушил правила проезда перекрестков.

1959 человек не пристегнулись ремнями.

541 калужанин не пропустил пешеходов.

423 водителя выехали на встречную полосу.

289 – припарковались в запрещенном месте.

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