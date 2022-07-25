В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 36 481 нарушение
За неделю, с 15 по 21 июля, в Калужской области камеры зафиксировали 36 481 нарушение правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 29 138.
4131 автомобилист нарушил правила проезда перекрестков.
1959 человек не пристегнулись ремнями.
541 калужанин не пропустил пешеходов.
423 водителя выехали на встречную полосу.
289 – припарковались в запрещенном месте.
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