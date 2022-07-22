Горуправа Калуги объяснила, зачем поставила камеры на перекрестке улицы Энергетиков и Тульского шоссе

Как мы рассказывали ранее, в среду, 20 июля, на перекрёстке улиц Энергетиков и Тульское шоссе автомобиль «Фольксваген» столкнулся с автомобилем «Лада Гранта».

В этот же день Центр безопасности дорожного движения сообщил об установке новых камер на этом перекрёстке.

Факт ДТП возмутил калужанина Илью Артюшина, особенно, на фоне ввода в эксплуатацию комплексов фотовидеофиксации, и он обвинил ЦБДД в некомпетентности.

- Обратите внимание, это наглядный пример и результат вашей "работы" - его нет и не будет, по тем причинам, что я излагал ранее, - написал мужчина в группе ЦБДД в ВК. - Очередное ДТП на перекрёстке Тульское шоссе/ Энергетиков, как бились там, так и продолжают, даже после установки ваших проклятых камер. У вас даже компетенции не хватает, чтобы понять, по какой причине там регулярно серьёзные аварии. Безопасно, качественно?

Пресс-секретарь ЦБДД отреагировал на это замечание и обвинил во всем городские власти.

- Здравствуйте, - ответили Александру в комментариях. - Как мы уже неоднократно отмечали ранее, и вам лично, в том числе, анализом мест концентрации ДТП и определением очагов аварийности занимается владелец дорог. На указанном участке владельцем является Городская Управа г. Калуги, которая и предложила установить комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД в данном месте.

Эта переписка показалась нам интересной. Мы уточнили в службе городского хозяйства какова аварийность на перекрёстке улиц Энергетиков и Тульского шоссе и зачем там установили камеры.

- По анализу состояния аварийности за 2020-ый год на данном перекрестке произошло 3 (учётных, т.е. тех, в которых есть пострадавшие или погибшие) ДТП. Пострадавших на данном участке- 5 человек, 1 –погибший, – ответил пресс-центр.

По мнению городского хозяйства, причиной ДТП является нарушение водителями скоростного режима и проезд на запрещающий сигнал светофора. Установка камер фотовидеофиксации дисциплинирует водителей к соблюдению ПДД.

- Дополнительно: установка всех камер на улично-дорожной сети города Калуги согласована с УГИБДД Калужской области, - подчеркнул пресс-секретарь.

Звучит разумно, но что же тогда возмущает Илью Артюшина?

- Убрать жёлтый сигнал светофора. Поворачивающие машины не видят из-за друг друга, что там сзади происходит, а те, кто едет прямо, в свою очередь, не видят поворачивающих со встречного направления и летят, как правило, на мигающий зелено-жёлтый. Разворачивающиеся машины, используют время жёлтого сигнала светофора для того, чтобы развернуться, а едущие прямо, чтобы проскочить, увеличивая скорость. 90 процентов аварий происходит тут из-за этого.

Мы записали видео с поворотом на перекрёстке улиц Энергетиков и Тульское шоссе. Уважаемые читатели, а какие у вас будут предложения по снижению аварийности на этом участке дороги? Пишите в комментариях.

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