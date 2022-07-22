В Калуге улицу Окружную отремонтировали после вмешательства прокуратуры

В Калуге житель улицы Окружной пожаловался на состояние проезжей части и лежачего полицейского в прокуратуру. Проверка подтвердила претензии мужчины, сообщили в пятницу, 22 июля, в пресс-службе ведомства.

На Окружной наблюдались многочисленные ямы.

Как сообщают в прокуратуре, на данный момент городская управа уже провела ремонт.

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