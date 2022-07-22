В Калуге эвакуируют автомобили с парковки у вокзала для нанесения разметки

Городская управа попросила водителей освободить парковку на площади Вокзальной у Калуги-1 с 23:00 27 июля до 5:00 28 июля. В это время там будут наносить разметку, сообщили в пятницу в управлении городского хозяйства.

В указанный период на площади будет работать эвакуатор.

- Приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении управления горхозяйства.

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