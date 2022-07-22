В Калуге улицу Суворова перекроют 23 и 24 июля

В ближайшие выходные, 23-24 июля, в Калуге из-за проведения ремонтных работ будет закрыто движение на участке улицы Суворова между переулком Теренинским и улицей Энгельса. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Проехать нельзя будет в субботу и воскресенье с 8:00 до 19:00.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Со стороны улицы Ленина по Суворова могут ехать только те, кто там живет или работает.

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