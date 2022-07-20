В Калужской области 10 новых дорожных камер заработают до конца июля

В Калужской области прошла приемка 10 стационарных комплексов фотовидеофиксации. В среду, 20 июля, об этом сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Новые камеры должны заработать до конца июля:

Калуга, пересечение улицы Энергетиков и Тульского шоссе;

Калуга, пересечение улиц Тарутинской и Радищева;

Калуга, пересечение улиц Кирова и Рылеева;

Дзержинский район, дорога Калуга-Медынь, 27 километр;

Малоярославецкий район, окружная дорога г. Калуги-Детчино-Малоярославец, 20 километр;

Людиновский район, дорога Людиново-Жиздра-М-3 «Украина», второй километр;

Жиздринский район, дорога Людиново-Жиздра-М-3 «Украина», 20 километр;

Обнинск, ул. Ляшенко в районе дома №6;

Обнинск, ул. Борисоглебская в районе дома №58 по ул. Космонавта Леонова;

Обнинск, проспект Ленина в районе пересечения с улицей Славского.

Комплексы будут фиксировать превышение скорости, непристегнутые ремни, движение по обочине, выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества в движении пешеходам, а также нарушения правил проезда перекрестков.

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