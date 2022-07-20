В Калуге установили еще восемь мигающих светофоров
Недалеко от калужских школ установили восемь мигающих светофоров. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.
Новые устройства установлены по следующим адресам:
- ул. Баррикад, 123 (школа № 14);
- ул. Дубрава, д.2а (школа №31);
- ул. Майская, д.6 (школа №29);
- б-р Моторостроителей, д.16 (школа № 48);
- пересечение улиц Салтыкова-Щедрина и Николо-Козинская;
- ул. Трудовая (школа №28);
- ул. Фридриха Энгельса, д.12 (школа № 15);
- ул. Фридриха Энгельса, д.119 (школа № 18).
Как пояснили в горхозяйстве, сейчас проводятся пуско-наладочные работы.
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