В Калуге установили еще восемь мигающих светофоров

Недалеко от калужских школ установили восемь мигающих светофоров. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Новые устройства установлены по следующим адресам:

ул. Баррикад, 123 (школа № 14);

ул. Дубрава, д.2а (школа №31);

ул. Майская, д.6 (школа №29);

б-р Моторостроителей, д.16 (школа № 48);

пересечение улиц Салтыкова-Щедрина и Николо-Козинская;

ул. Трудовая (школа №28);

ул. Фридриха Энгельса, д.12 (школа № 15);

ул. Фридриха Энгельса, д.119 (школа № 18).

Как пояснили в горхозяйстве, сейчас проводятся пуско-наладочные работы.

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