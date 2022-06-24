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В Калуге 22 улицы перекроют 25 июня из-за шествия выпускников

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 24.06.2022 18:03 0 538
В Калуге 22 улицы перекроют 25 июня из-за шествия выпускников

Как мы уже рассказывали, в субботу, 25 июня, в Калуге состоится традиционное шествие выпускников. Они пройдут от площади Победы до парка культуры и отдыха. Из-за этого в центральной части города на время будет перекрываться движение для транспорта.

С 16:15 до 20:30:

  • ул. Кирова (от пл. Победы до ул. Московской),
  • ул. Маршала Жукова (от ул. Фридриха Энгельса до пл. Победы),
  • ул. Степана Разина (от ул. Тульской до пл. Победы),
  • ул. Николо-Козинская (от ул. Дзержинского до ул. Кирова),
  • пер. Кирова (от ул. Суворова до ул. Кирова),
  • ул. Ленина (от ул. Суворова до пл. Карла Маркса и до ул. Луначарского),
  • ул. Московская (от ул. Достоевского до пл. Карла Маркса),
  • ул. Дзержинского (от ул. Московской до ул. Ленина).

С 17:15 до 21:30:

  • ул. Ленина (от пл. Карла Маркса до пл. Старый Торг),
  • ул. Луначарского (от ул. Тульской до ул. Ленина),
  • пер. Старичков (от ул. Луначарского до ул. Ленина),
  • ул. Воскресенская (от ул. Дарвина до пл. Карла Маркса),
  • ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Театральной),
  • ул. Карпова (от ул. Воскресенской до пер. Гостинорядского),
  • пер. Гостинорядский (от ул. Карпова до пл. Старый Торг),
  • ул. Театральная (от ул. Кропоткина до ул. Баженова),
  • ул. Баженова (от ул. Марата до пл. Старый Торг),
  • ул. Кропоткина (от ул. Театральной до пер. Гостинорядского),
  • пл. Старый Торг,
  • ул. Кутузова (от 1-го Красноармейского пер. до пл. Старый Торг),
  • ул. Воробьевская (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг),
  • ул. Набережная (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг).

С 17:30 до 23:00:

  • Профессиональный проезд.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 24.06.2022 18:03 0 538
Тэги: авто дороги шествие выпускников
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