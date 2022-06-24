В Калуге 22 улицы перекроют 25 июня из-за шествия выпускников

Как мы уже рассказывали, в субботу, 25 июня, в Калуге состоится традиционное шествие выпускников. Они пройдут от площади Победы до парка культуры и отдыха. Из-за этого в центральной части города на время будет перекрываться движение для транспорта.

С 16:15 до 20:30:

ул. Кирова (от пл. Победы до ул. Московской),

ул. Маршала Жукова (от ул. Фридриха Энгельса до пл. Победы),

ул. Степана Разина (от ул. Тульской до пл. Победы),

ул. Николо-Козинская (от ул. Дзержинского до ул. Кирова),

пер. Кирова (от ул. Суворова до ул. Кирова),

ул. Ленина (от ул. Суворова до пл. Карла Маркса и до ул. Луначарского),

ул. Московская (от ул. Достоевского до пл. Карла Маркса),

ул. Дзержинского (от ул. Московской до ул. Ленина).

С 17:15 до 21:30:

ул. Ленина (от пл. Карла Маркса до пл. Старый Торг),

ул. Луначарского (от ул. Тульской до ул. Ленина),

пер. Старичков (от ул. Луначарского до ул. Ленина),

ул. Воскресенская (от ул. Дарвина до пл. Карла Маркса),

ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Театральной),

ул. Карпова (от ул. Воскресенской до пер. Гостинорядского),

пер. Гостинорядский (от ул. Карпова до пл. Старый Торг),

ул. Театральная (от ул. Кропоткина до ул. Баженова),

ул. Баженова (от ул. Марата до пл. Старый Торг),

ул. Кропоткина (от ул. Театральной до пер. Гостинорядского),

пл. Старый Торг,

ул. Кутузова (от 1-го Красноармейского пер. до пл. Старый Торг),

ул. Воробьевская (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг),

ул. Набережная (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг).

С 17:30 до 23:00:

Профессиональный проезд.

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