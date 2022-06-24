Ремонт Синих мостов в Калуге начнется не раньше августа

Власти Калуги в 2022 году обещали начать реконструкцию Синих мостов, однако в первом полугодии никаких работ на объекте не велось. О причинах в пятницу, 24 июня, нам сообщили в городской управе.

- В настоящее время проектная документация по реконструкции первого этапа «Синих мостов» находится на проверке в государственной экспертизе проектов Калужской области, - заявили в администрации. - В текущем месяце ожидаем получение положительного заключения экспертизы. После выдачи заключения будет организована процедура подготовки документации к торгам.

Если торги состоятся, подрядчик должен начать работы ориентировочно в августе, пояснили в городской управе.

В конце прошлого года городской голова Дмитрий Денисов рассказывал, что общая стоимость реконструкции Синих мостов составит около 1,2-1,5 миллиарда рублей. Часть этой суммы город получит в виде бюджетного инфраструктурного кредита.

- Проект комплексный, - говорил Денисов уже в апреле нынешнего года. - Он затрагивает не только мостовое сооружение, которое станет четырехполосным, а также подходы к соседним улицам. Общая протяженность автомобильных дорог, вошедших в проект по реконструкции, составляет 3,5 километра. Будут установлены современные светофорные объекты, которые обеспечат безопасность и увеличение пропускной способности движения.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.