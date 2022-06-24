В Калуге завершилась укладка нового асфальта на улице Кутузова

Утром в пятницу, 24 июня, в Калуге открылась для движения улица Кутузова. За ночь дорожники уложили там новый асфальт.

- Дорогу уложили полностью со съездами, примыканиями, парковками, - рассказала нам руководитель Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН. - Уложились в установленный срок до 7:00, троллейбус пошел по обычному маршруту.

Напомним, предыдущие несколько дней улица Кутузова была перекрыта. Троллейбусы №3 ездили по сокращенному маршруту – от сквера Мира до КЗТА.

Тротуары подрядчик пока не доделал.

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