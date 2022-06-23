В Калуге дорожники собираются укладывать новый асфальт на улице Кутузова

На улице Кутузова подрядчик планируют в ближайшее время начать укладывать верхний слой асфальта. Об этом днем в четверг, 23 июня, сообщили в Службе единого заказа городского хозяйства.

Движение на улице Кутузова полностью перекрыто на участке от улицы Ленина до улицы Луначарского до 7 утра пятницы.

Общественный транспорт ходит в объезд. Троллейбусы №3 в нижней части кольца заменили на временные автобусы.

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