В Калуге завершается укладка асфальта на Северном обходе
В Калуге в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершается строительство Северного обхода. В четверг, 23 июня, об этом сообщили в правительстве региона.
- На 100% готово основание и нижний слой, - говорится в сообщении правительства. - Завершается укладка верхнего слоя асфальтобетона. На сегодня установка шумозащитных экранов завершена более чем на 90%, на 75% мачты освещения готовы к подключению.
Открыть дорогу планируют в августе.
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