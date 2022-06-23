В Калуге завершается укладка асфальта на Северном обходе

В Калуге в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершается строительство Северного обхода. В четверг, 23 июня, об этом сообщили в правительстве региона.

- На 100% готово основание и нижний слой, - говорится в сообщении правительства. - Завершается укладка верхнего слоя асфальтобетона. На сегодня установка шумозащитных экранов завершена более чем на 90%, на 75% мачты освещения готовы к подключению.

Открыть дорогу планируют в августе.

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