В Калуге началось строительство новой дороги между улицами Чехова и Хрустальной
В Калуге стартовало строительство новой дороги в микрорайоне Новые Черемушки, сообщил в четверг, 23 июня, городской голова Дмитрий Денисов. Она должна соединить улицы Чехова и Хрустальную.
- Отставаний по графику нет, - рассказал чиновник. - До конца года работы должны быть завершены.
Ранее сообщалось, что участок в 350 метров заасфальтируют, будут вынесены коммуникации, обустроены тротуары и освещение. Стоимость работ составит около 66 миллионов рублей.
Новая дорога пройдет у школы №22.
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