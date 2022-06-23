В Калуге началось строительство новой дороги между улицами Чехова и Хрустальной

В Калуге стартовало строительство новой дороги в микрорайоне Новые Черемушки, сообщил в четверг, 23 июня, городской голова Дмитрий Денисов. Она должна соединить улицы Чехова и Хрустальную.

- Отставаний по графику нет, - рассказал чиновник. - До конца года работы должны быть завершены.

Ранее сообщалось, что участок в 350 метров заасфальтируют, будут вынесены коммуникации, обустроены тротуары и освещение. Стоимость работ составит около 66 миллионов рублей.

Новая дорога пройдет у школы №22.

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