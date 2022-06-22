Жителю Калуги грозит два года колонии за пьяную езду

В Калуге 25-летнему мужчине грозит до двух лет колонии за езду на автомобиле в нетрезвом виде. В среду, 22 июня, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

В марте калужанин ехал пьяным за рулем «Лады», и его остановили сотрудники ГИБДД. Ранее мужчина уже был лишен прав за аналогичное нарушение.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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