В Калуге ремонт улиц Огарева и Чижевского начнется в июле

В Калуге в июле планируется начать ремонт асфальта на улицах Чижевского и Огарева. В среду, 22 июня, об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- Сделаем аварийный ямочный ремонт, то есть заменим верхний изношенный слой асфальта на новый, - пояснил чиновник. - Дорожная техника выйдет на эти улицы уже в июле. До этого времени Водоканал обещал привести существующие колодцы в порядок.

Напомним, эти две улицы планировали в нынешнем году ремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», однако у водоканала не нашлось средств на замену коммуникаций.

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