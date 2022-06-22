В Калужской области установят ограждение на пути следования детей к школам

В 2022 нынешнем году в Калужской области планируется установить более 500 погонных метров пешеходных ограждений на пути следования детей к детским площадкам и школам. Об этом в среду, 22 июня, сообщили на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения.

Работы пройдут в Мещовском, Мосальском, Козельском, Спас-Деменском районах и пригороде Калуги.

Также на заседании сообщили, что на 15 переходах установлено оборудование «Проекционный пешеходный переход», в том числе на двух на дороге Бабынино – Воротынск – поворот Росва в Бабынинском районе.

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