В Калужской области на 31% уменьшилось количество ДТП на встречке

За первые пять месяцев 2022 года на дорогах Калужской области по причине выезда на встречную полосу произошло 49 ДТП. Это на 31% меньше по сравнению с таким же периодом 2021 года, сообщили в среду, 22 июня, на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения.

Снижение зафиксировано в феврале, апреле и мае текущего года.

Напомним, Калужская область участвует в пилотном проекте по снижению аварийности, связанной с выездом на встречку. Для этого проводится модернизация стационарных комплексов фото- и видеофиксации, устанавливаются новые камеры, укрепляются обочины на виражах, ликвидируются короткие участки, не позволяющие безопасно осуществлять обгон, разделяются встречные потоки световозвращателями или сигнальными столбиками.

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