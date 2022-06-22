В Калуге организовали приподнятый пешеходный переход на набережной Яченского водохранилища
В Калуге появилась искусственная неровность на набережной Яченского водохранилища. Лежачего полицейского совместили с пешеходным переходом. Разметку там обещают нанести до 1 июля, сообщили 21 июня в управлении городского хозяйства.
Приподнятый пешеходный переход появился в районе лестницы, ведущей к музею космонавтики.
Также на этом участке ограничили скорость – ехать там нельзя быстрее 40 км/ч.
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